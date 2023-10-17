new.. ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر شبكة منصة مظلتي وموقع الرعاية الأجتماعية

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، يعد البحث عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من أكثر الموضوعات التي تشغل مواطني العراق في الوقت الحالي، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر المنصة الالكترونية التابعة للوزارة، وهو ما نسعى إلى توضيحه من خلال موقع البديل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط منصة مظلتي التابع للوزارة، من أجل تمكين المواطنين في العراق من الاستعلام الكترونيًا عن أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنها إلى منصة مظلتي.

اختر قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

ثم قم باختيار كشوف أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

وقم بتحديد الوجبة التي تستعلم عنها.

ستظهر لك قائمة pdf بأسماء المستفيدين من الوجبة التي تستعلم عنها.

قم بإدخال بياناتك الشخصية.

واضغط على “استعلام” لمعرفة نتيجة قبولك.

من هم المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق

تهدف برامج الرعاية الاجتماعية ف العراق إلى عدة أهداف منها، تحسين ظروف المواطن المعيشية، وتوفير الدعم المادي، ومساعدة المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة وأي مشاكل اجتماعية أخرى، وذلك من خلال توفير عدد من البرامج والخدمات المقدمة للأسر الأشد احتياجًا، ومن هذه البرامج:

برامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة.

برامج الرعاية الصحية.

برامج التعليم والتدريب المهني.

كما توفر برامج الإسكان الاجتماعي.

برامج الحماية الاجتماعية من العنف والإيذاء.

ومن الجدير بالذكر أن برامج الرعاية الاجتماعية قد ساعدت المواطنين إلى حد كبير، وبرغم الصعوبات التي تواجهها إلا أنها ساعدت على تقليل معدل الفقر، وتحسين مستوى التعليم والصحة، والمساعدة في تحسين كافة أوجه حياة المواطنين في العراق.