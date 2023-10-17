يبحث العديد من المواطنين والمواطنات في العراق عن الإعلان عن قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث تعد هذه الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن فحص الطلبات المقدمة واختيار المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، لذلك، نقدم لكم رابطًا لتحميل قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 بالعراق عبر منصة مظلتي، يرجى متابعتنا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 بالعراق عبر منصة مظلتي

من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، يمكن للمواطنين والمواطنات في العراق الاطلاع على قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 بالعراق عبر منصة مظلتي، وأعلنت الوزارة سابقًا أنها تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات في الفترة الأخيرة من المواطنين الفقراء الذين يرغبون في الحصول على الدعم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها البلد، والآن سنقدم لكم رابط منصة “مظلتي” للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في المرحلة الأخيرة

في البداية يجب عليك الدخول علي رابط منصة مظلتي

ثم الدخول علي قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

ثم تحديد خانة كشف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023.

ثم تحديد ملف الوجبة الأخيرة بتنسيق PDF لتتمكن من معاينتها.

ثم تحديد الدفعة الخامسة لرؤية أسماء الموافق على قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية.

ثم النقر علي خانة الاستعلام حتى تظهر لك كافة البيانات.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية PDF عبر منصة مظلتي

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى حماية وتقديم الدعم للأفراد والأسر في المجتمع. لها دور هام في توفير الدعم والمساعدة لأولئك الذين يواجهون صعوبات في الصحة أو الاجتماع أو المال، وتشمل الفوائد المرتبطة بالرعاية الاجتماعية توفير الدخل والمساعدات والخدمات المتنوعة وصندوق التقاعد والإسكان ودعم الأسرة والتعليم والرعاية الصحية.

قم بالدخول إلى رابط منصة مظلتي https://spa.gov.iq/umbrella

ثم الدخول علي قائمة الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم النقر علي نماذج الأسماء ملف pdf.

ثم تحميل الملف.

ابحث عن اسمك داخل الكشوفات.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تم تحديد الوزارة الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله استخراج أسماء الأشخاص المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث تقدم حوالي 400 ألف مواطن ومواطنة طلباتهم في هذا البرنامج، وهم ينتظرون قبول أسمائهم في هذا البرنامج الذي يقدم الدعم والمساعدة لجميع الأفراد المحتاجين تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية من المستفيدين المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، ضمن مبادرة حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلاد.