رابط اعتراض نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني العراق برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط اعتراض نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم العراقية برفع نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي بدأت عمليات البحث من قبل الطلاب على رابط تسجيل طلب اعتراض لأن بعض الطلاب وجود أن هناك عدة أخطاء في الدرجات لأنهم كانوا يراجعون الإجابات عقب الخروج من لجنة الامتحانات، ولذلك لن تتجاهل وزارة التربية والتعليم ما يمر به الطالب.

لذلك كشفت عن فتح باب تسجيل اعتراض على نتائج الدور الثاني لسرعة فحص طلب التقديم وعودة الإطلاع على الإجابات وتصحيحها وهذا يتم عن طريق فريق متخصص لوزارة التربية والتعليم لديهم خبرة في هذا المجال ويمكنكم استخراج الدرجات بدون أي أخطاء، وعندما يكون هناك أي خطأ يتم تعديل درجة الطالب، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال للحصول على رابط اعتراض نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني.

رابط اعتراض نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

لبدء عملية تسجيل طلب اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني يجب على الطلبة والطالبات اتباع ما يلي

أولاً التوجه لمحركة البحث ثم الضغط على وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم الخدمات الإلكترونية للطلاب.

إدخال البيانات المطلوبة.

ثم النقر على تسجيل الاعتراض.

ملئ الاستمارة وحدد المواد المراد إعادة تصحيحها.

ثم الضغط على كلمة حفظ.

اعتراض نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني العراق

قبل اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسب النجاح مبشرة للغاية ومرتفعة عن السنة الماضية، وبالفعل تأكد الطلاب من تلك الخبر عند إعلان النتائج وأن عدد الراسبين قليل جداً ويمكنكم إعادة العام الدراسية وتعويض الرسوب بأعلى درجة من النجاح، وأكدت الوزارة أن الرسوب ليس نهاية الطريق لكن يجب على الطلاب أن يجتهد أكثر ليحقق هدفه.