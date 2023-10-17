رسميا الان.. جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث وذلك يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2023 حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث إلى جميع المديريات التعليمية وبدورها تقوم بإرسالها إلى كافة المدارس على مستوى الدولة كما أوصت الوزارة اعتماد الدقة في تبليغ التلاميذ والطلاب بجدول الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023 “الدور الثالث” و خلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث.

جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق عن جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية بداية الأسبوع الجاري حيث أعلنت الوزارة أن موعد بداية امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث 2022-2023 هو يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري إليكم جدول امتحانات الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث المعلن من قبل الوزارة :

الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية.

الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 امتحان مادة الرياضيات.

الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 امتحان مادة الاجتماعيات.

الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 امتحان مادة الإنسان وصحته.

الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 امتحان مادة الكيمياء.

الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 امتحان مادة الفيزياء.

الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 امتحان مادة اللغة الفرنسية.

موعد بداية امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث بالعراق

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022-2023 الدور الثالث بالعراق حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري وذلك لجميع طلاب المدارس العربية والكردية والتركمانية والأجنبية ، وتبدأ جميع الامتحانات في الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وإذا صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الثالث المتوسط تنتهي يوم 2 نوفمبر 2023 ، ويسعى جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط لاجتياز امتحانات الدور الثالث بالنجاح والتفوق ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني خلال الشهر الماضي وأتاحت فرصة الالتحاق بامتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين خلال شهر أكتوبر الجاري.