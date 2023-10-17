أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة 2023 لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص في البلاد، وستبدأ عملية الصرف في ال23 من أكتوبر الجاري، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، سيتم صرف الزيادة الجديدة بدءا من هذا الشهر، وقد حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 في الفترة السابقة، سنتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب المستحقة لشهر أكتوبر 2023 وموعد الصرف في المقال التالي.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة 2023

يتوقع العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة أن يتم صرف مرتباتهم لشهر أكتوبر 2023 بمعدل الزيادة الجديدة، وذك بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لكافة الرتب الوظيفية.

وقد أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل تاريخ صرف المرتبات، حيث سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين الحكوميين ابتداء من يوم الاثنين القادم، الموافق 23 أكتوبر 2023، وسيتم استمرار صرف المرتبات لمدة أربعة أيام حتى يوم الأربعاء، الموافق 26 أكتوبر 2023، وسيتم أيضاً صرف المتأخرات في أيام 8، 9، و10 من نفس الشهر.

وسوف يتم بدء صرف أجور العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للجداول الزمنية المحددة في نظام المالية الإلكترونية.

مرتبات شهر أكتوبر 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ينتظر الموظفون بفارغ الصبر بدء تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينص على رفع الأجر الأدنى إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للموظفين في الدرجة السادسة، سوف يتم تنفيذ الزيادة المذكورة اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وزيادة العلاوة الاستثنائية وتضاعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

زيادة الدرجة الممتازة من 10،800 جنيه إلى 11،100 جنيه.

الدرجة العليا: زيادة بمقدار 8,208 جنيهات ليصل إجماليها إلى 8,508 جنيهات.

تم رفع راتب المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيهًا.

الدرجة الأولي: زيادة من 6264 إلى 6564 جنيه.

الدرجة الثانية: الزيادة من 5564 إلى 5864 جنيه.

زيادة الدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيهًا.

زيادة الدرجة الرابعة من 4793 جنيهًا إلى 5093 جنيهًا.

الدرجة الخامسة: زيادة من 4536 إلى 4836 جنيهًا. تمت زيادة الدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيهًا.

زيادة الدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيهًا.

زيادة في درجة الماجستير من 6420 جنيهًا إلى 6720 جنيهًا.

درجة الدكتوراه: زيادة من 7490 جنيهًا إلى 7790 جنيهًا.

جدول مرتبات شهر أكتوبر 2023