الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وموعد إصدار الفواتير وطرق الدفع المتوفرة

منذ عدة أيام و نجد أن المواطنين يبحثون بكثرة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وهذا لأن شركة المصرية للاتصالات قد تضع بعض الضوابط لسداد المستحقات قبل أن يتحول تليفونك الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط، حيث يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي منتصف كل شهر حسب التقويم الميلادي، ومنذ عدة أيام تم الإعلان عن فاتورة شهر أكتوبر الجاري، حيث تتراوح قيمة فاتورة الأرضي بالرسوم المضافة نحو 68 جنيه، ويمكن اختيار الطريقة المناسبة للدفع.

كما أن عملية سداد قيمة الفاتورة أمر في غاية السهولة وهذا لأن الشركة المصرية تبذل أقصى جهد لكي توفر الوقت والمجهود على العملاء المشتركين في عملية الاستعلام والدفع، خلال الفقرات التالية من هذا المقال نوضح لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

للإطلاع على قيمة فاتورة الارضي لشهر أكتوبر الجاري عليكم اتباع ما يلي

الضغط على هذا الرابط المصرية للاتصالات we.

إضافة كود المحافظة ثم يتبعه رقم التليفون الأرضي.

ثم النقر على اظهار الفواتير.

موعد إصدار فاتورة الأرضي وطرق الدفع المتاحة

يتم إصدار الفواتير الجديدة من قبل الشركة المصرية للاتصالات we يوم الخامس عشر من كل شهر، ومنذ يومين فقط تم إصدار فاتورة أكتوبر وتستمر فترة السماح للدفع حتى نهاية الشهر بعدها يتحول التليفون الأرضي إلى استقبال مع إضافة فترة سماح جديدة مدتها 15 يوم وعند عدم الدفع سوف تتوقف الحرارة عن الجهاز ويتم قطع الاتصال بالإنترنت المنزلي، لكن حالة الدفع يتم إعادة تفعيل الخدمة وتشغيل الحرارة والانترنت معاً، و لسداد مستحقات التليفون الأرضي أمامكم هذه الطرق