اعرف الآن جدول الاجازات الرسمية في العراق 1445-2023

تهتم دولة السعودية بتقديم العديد من الأمور التي تختم مواطنيها والتي تتيح لهم إجازات متنوعة على مدار العام حتى تتيح لهم فرص أكثر من الراحة بعد اتمامهم بأداء العمل حيث تعد الإجازات من أكثر الأمور التي يرغبها الكثير من الأفراد فيلزم على أي فرد داخل الدولة التمتع بها لكي يتمكن من تجديد نشاطه مرة أخرى فقد يتساءل الكثير من المواطنين عن الجدول الخاص بالإجازات في هذا العام فإن لكل إجازة سبب يتم اتخاذه حتى يكون هذا اليوم إجازة رسمية له لجميع المواطنين في الدولة .

جدول الاجازات الرسمية في العراق

صرحت الوزارة في هذه الأيام تعتبر إجازة رسمية لكافة المواطنين والعاملين بالدولة وهي كالاتي:

تم تخصيص يوم 1/1 من العام الجديد إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الميلادية.

يوم 1/6 إجازة رسمية للاحتفال بيوم الجيش العراقي.

إجازة رسمية للاحتفال بعيد نوروز وذلك في يوم 3/21

يوم 9 أبريل إجازة رسمية للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يوم الأربعاء 1 من شهر مايو للاحتفال بيوم العمال العالمي .

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في يوم 13 من شهر ذي الحجة

إجازات العراق الرسمية 2023

فيما يلي أبرز هذه الإجازات والعطلات الرسمية التي توجد بالعراق:

يوم 7/14 اجازة رسمية للاحتفال بتأسيس دولة العراق .

إجازة رسمية في يوم 1 من شهر محرم للاحتفال برأس السنة الهجرية .

يوم عاشوراء إجازة رسمية الموافق 10 من شهر محرم

من الجدير بالذكر أن هذه الإجازات تساهم بشكل كبير في توفير الراحة للمواطنين بعيدا عن ضغط العمل والقيام بتجديد الحيوية لهم والطلاب في المدارس والجامعات حتى يتمكنوا من الترفيه لبعض الوقت وزيادة حماسهم لاستكمال الدراسة.