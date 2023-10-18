استعلم الآن عن نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023-1445
أعلنت جامعة الأزهر النتيجة الخاصة بالتحويل بين جميع كليات الأزهر بهذا العام حيث أنه من الممكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التحويل باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم وذلك بعد أنه قد تم نشر النتيجة على الموقع الرسمى الخاص بجامعة الأزهر فتكون نسبة التحويل بين كليات الأزهر في هذا العام إلى 10 % من حوالي إجمالي نسبة الطلاب بالإضافة إلى أنه قد تم قبول الطلاب المحولين الى الكليات الذين للحصول على الحد الأدنى لها .
نتيجة التحويل بين كليات الأزهر
يستطيع جميع الطلاب والطالبات الذين قدموا طلب تحويل بين كليات الأزهر الاستعلام عن هذه النتيجة إلكترونيًا بكل سهولة حيث قامت الوزارة بالتصريح عن رابط رسميًا خاص بالنتيجة فيمكن الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الدخول الي هذا الموقع واتباع الخطوات الضرورية وهي كتابة رقم جلوسه وكلمة السر ثم يختار رابط التحويل بين كليات ثم يضغط علي الكلية التي يريد التحويل إليها ويقوم بالنقر على تقديم طلب.
أهم الشروط الخاصة للتحويل بين كليات الازهر هذا العام
صرحت الوزارة بأن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في إتمام عملية التحويل وهي كالآتي:
- يلوم على الطالب ان يكون حاصل علي الحد الأدني للقبول في الكلية للالتحاق بها .
- يشترط موافقة عميدي الكليتين علي عمليه التحويل
- يطب علي الطالب دفع كتفه المصروفات الخاصة بالكلية التي يرغب بالتحويل إليها .
- يشترط على الطالب الإقرار الرسمي بأنه قام بالتحويل بكل تردداته ورغبته أي بدون وجود اي ضغط او اسباب داخل إرادته