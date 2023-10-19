من هنا رابط التسجيل في الامتحان التكميلي الاردن 2023

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنيين بإعلانها عن فتح باب التسجيل في امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة والامتحان التكميلي حيث أن الهدف من هذا الامتحان إمكانية وإتاحة فرص للطلاب الغير مستكملين لمتطلبات النجاح وطالبة رفع المعدل للخطة الدراسية للعام الماضي فيمكن للطلاب التسجيل في هذا الامتحان إلكترونيًا عن طريق الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية أو من خلال رابط تسجيل التكميلي 2023 .

الامتحان التكميلي الاردن

قد قام بالفعل التسجيل لامتحان شهادة دراسة الثانوية العامة منذ يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أكتوبر 2023 وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من شهر نفسه وسوف تتم عملية التسجيل من خلال الآتي:

يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية .

قم يضغط على رابط الخاص بالتسجيل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الامتحان التكميلي.

ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس وكلمة المرور الخاصة به .

يقوم الطالب باختيار المواد التي يريد التقدم إليها وعلى الطالب دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.

يقوم الطالب بطباعة نموذج التسجيل .

الامتحان التكميلي

في حالة وجود أي مشكلة أو أي معلومة يرغب الطالب في الاستفسار عنها فيمكن له الاتصال علي الرقم التالي 565100006، ويلزم علي الطالب البدء للاستعداد مبكرا لكي لا ينتظر للبدء في الاستعداد التكميلي وثم قم بالبدء بدراسة المواد التي تحتاج الي التركيز عليها فيجب عليك انشاء خطة دراسية بتحديد المواد التي تحتاج إلى التركيز والتأكد من تخصيص وقت كافي لكل مادة من المواد بالاضافة إلى ذلك إتاحة الكثير من المصادر التي يمكن للطلاب استخدامها