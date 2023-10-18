الآن اعرف كيفية سداد المصروفات الدراسية في المدارس للعام الجاري 2023

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن المصروفات الحكومية وطريقة سداد هذه المصروفات وجاء هذا تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد ومع بداية سداد أول قسط من مصروفات الخاصة بالمدارس الرسمية ونظراً لكثرة التساؤلات عن هذا الأمر فقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد كيفية دفع ولى الأمر هذه المستحقات أو المصروفات الدراسية.

المصروفات الدراسية في المدارس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد قيمة رسوم مصروفات المدارس الحكومية 2023 للعام الدراسي -2024 فهي كالآتي:

بالنسبة للصفوف من بداية رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية فوصلت قيمة الرسوم الي 312.60 جنيه مصري.

هذا بجانب أنه فيما يخص مصروفات المرحلة الإعدادية فقد وصلت قيمة الرسوم الدراسية السنوية إلى ما يقرب من حوالي 212.6 جنيه مصري.

قيمة مصروفات الصف الأول الثانوي العام فبلغت 527.60 جنيه مصري.

وصلت قيمة المصروفات الدراسية السنوية للصفين الثاني والثالث الثانوي العام الي 512.60 جنيه مصري

كما أن مصروفات الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته سواء إن كانت 3 أو 5 سنوات فبلغت قيمة 227.60 جنيه مصري.

كذلك أن صفوف للتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته سواء إن كانت 3 او 5 سنوات فى قيمة المصروفات الدراسية له بلغت 212.60 جنيه مصري.

كيفية سداد المصروفات الدراسية

فيما يخص كيفية دفع تلك الرسوم فيمكن لأولياء الأمور سداد هذه المصروفات المدرسية عن طريق مكاتب البريد من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وبعد القيام بسداد المصروفات المدرسية يجب تسليم الإيصال الخاص بالدفع وصورتين منه للمدرسة.