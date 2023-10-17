منصة مدرستي هي واحدة من أهم وأفضل المنصات التعليمية التي تم تطويرها بواسطة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية،و تعتبر هذه المنصة حلاً حديثًا وإلكترونيًا فعالًا لتقديم التعليم عن بعد، وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد،و تتمتع منصة مدرستي بمجموعة واسعة من المزايا التي تساعد الطلاب على متابعة دروسهم بكفاءة عالية أثناء وجودهم في المنزل. فهي توفر إمكانية الوصول إلى المحتوى الدراسي بسهولة، بما في ذلك المناهج والكتب المدرسية الرقمية. كما توفر الفصول الافتراضية التفاعلية التي يمكن للطلاب المشاركة فيها والتفاعل مع المعلمين والزملاء بشكل فعال.

التسجيل على منصة مدرستي

تساعد منصة مدرستي أيضًا في تنظيم الجدول الزمني للطلاب، حيث يمكنهم الوصول إلى الدروس والمهام والاختبارات في أي وقت يناسبهم. توفر المنصة أدوات تقييم شاملة تساعد المعلمين على تقييم أداء الطلاب وتقديم التوجيه والملاحظات اللازمة، وباستخدام منصة مدرستي، يستطيع جميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم تابعة للتعليم العام أو التعليم الخاص أن يستفيدوا من المواد التعليمية والمصادر الثرية المتاحة. يمكن للمنصة أن تلبي احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مواد تعليمية متنوعة وأساليب تعليم متعددة.

منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية

باختصار، منصة مدرستي هي منصة تعليمية حديثة ومتقدمة تم تطويرها بواسطة وزارة التربية والتعليم في السعودية، وتعتبر حلاً فعالًا لتقديم التعليم عن بعد وتمكين الطلاب من متابعة دروسهم بكفاءة عالية في ظل الظروف الاستثنائية،وللوصول إلى منصة مدرستي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

2. ابحث عن زر “تسجيل الدخول” وقم بالنقر عليه.

3. ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول، اختر خيار “كادر الطلاب”.

4. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك بشكل صحيح في الحقل المخصص له.

5. قم بإدخال رقم المرور الخاص بك بشكل صحيح في الحقل المخصص له.

6. إذا كان لديك رقم إقامة، قم بإدخاله بشكل صحيح في الحقل المخصص له.

7. انقر على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى حسابك على منصة مدرستي.