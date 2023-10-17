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رابط تجديد منحة البطالة 2023 عبر minha.anem.dz كل 6 شهور والشروط اللازمة للتجديد
رابط تجديد منحة البطالة 2023، يبحث الكثير عن رابط تجديد منحة البطالة 2023 حيث تقدم الجزائر برامج ومنحًا مختلفة لدعم البطالة وتوفير دخل للأشخاص الباحثين عن عمل، ومن بين تلك البرامج تأتي “منحة البطالة” التي تقدمها الضمان الاجتماعي في البلاد، ولكن هناك إجراءات وشروط محددة يجب اتباعها لتجديد منحة البطالة في الجزائر، لذا سوف نتعرف بالتفصيل على الرابط المخصص للتجديد وكذلك الشروط.
رابط تجديد منحة البطالة 2023
يمكن تجديد منحة البطالة عبر الإنترنت بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنحة البطالة واتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة رابط تجديد منحة البطالة أو من هنا.
- أدخل رقم التعريف الوطني أو رقم بطاقة التعريف الخاصة بك.
- أدخل رقم التسجيل الخاص بصاحب العمل.
- انقر على زر “تمديد”.
- قم بتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة.
- ثم حَمل وثيقة تجديد طلب العمل.
- وفي النهاية يتم تجديد المنحة.
شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر
توجد بعض الشروط لتجديد منحة البطالة في الجزائر، وتشمل ما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم جزائري مقيم في دولة الجزائر.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام، وألا يتعدى عمره عن 40 عامًا.
- عدم امتلاك المتقدم أصول عقارية أو أي حسابات بنكية.
- لا يحق للمقيدين في المؤسسات التعليمية المختلفة التسجيل في المنحة.
- أن يكون المتقدم مسجل بالفعل لطلب عمل بالوكالة الوطنية للتشغيل.
- تستطيع الزوجة التقديم في منحة البطالة إذا كان الزوج عاطل ولا يعمل.
- يجب أن تكون في حالة بطالة وعدم القدرة على العثور على وظيفة مناسبة، ويجب تقديم وثائق تثبت حالة البطالة مثل شهادة البحث عن عمل وتقارير البطالة السابقة.
- يمكن أن تتطلب بعض البرامج للبطالة وجود فترة عمل سابقة محددة، وتحديد عدد الأشهر أو السنوات التي يجب أن تكون قد قمت بها لاستحقاق منحة البطالة.