admhec.gov.jo معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 الحدود الدنيا نتائج القبول الموحد لجميع التخصصات

تصدرت معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك لتحديد الطلاب الجامعة التي سينضمون إليها في المرحلة الجامعية حيث إن هذه المرحلة تعد من أهم مراحل حياتهم، وهم يرغبون في معرفة الكلية التي سيتم قبولهم فيها والالتحاق بالجامعة بناءً على نسبهم النهائية، ومن المتوقع أن تكون نسب القبول مرتفعة خلال هذا العام عن الأعوام الماضية.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

تم تنزيل معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023، حيث أن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن مهند الخطيب حيث كشف أنه اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2023،وحتى منتصف ليل الأربعاء تم إتاحة طلبًا على موقع وحدة التنسيق يتعلق بالطلاب الذين أخطأوا في اختيار تخصصهم، وأشار إلى أن هؤلاء الطلاب أما اختاروا تخصصًا لم يتم قبولهم فيه، أو لم يقموا بتضمينه في طلب القبول الأصلي، وخلال هذه الفترة، سيكون هناك إمكانية للطلاب لتصحيح خياراتهم وتقديم طلب جديد بناءً على المعدلات النهائية التي أصبحت واضحة، ويمكن للطلاب الدخول إلى نفس الموقع واستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور التي استخدموها أثناء التقديم الأول دون دفع أي رسوم إضافية.

وفيما يلي بعض نسب القبول في هذه الجامعات:

الطب: 98%

كلية الهندسة: 91%

كلية التمريض: 94%

كلية العلاج الطبيعي: 93%

الهندسة المدنية: 87.30%

الهندسة الكهربائية: 88.40%

الهندسة الميكانيكية: 87.70%

الهندسة الكيميائية: 90.45%

تكنولوجيا المعلومات وعلم البيانات:

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55%

علم البيانات: 87.55%

الذكاء الاصطناعي: 65.00%

الرياضيات: 83.30%

العلوم الحياتية: 84.30%

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75%

البستنة والمحاصيل: 76.80%

وقاية النبات: 74.70%

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار: 77.70%

الإنتاج الحيواني: 77.30%

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 الحدود الدنيا

الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

النقر على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد .

. اضغط مباشرة على زر “الاستعلام عن نتائج القبول الموحد”.

أدخل الرقم الوطني وكلمة المرور المعتمدة.

انقر على “عرض النتائج”.

سيتم ظهور جميع المعلومات الخاصة بمعدل القبول والتخصص والجامعة بكل سهولة.

إن نتائج نسب القبول في تلك الجامعات تمثل بداية مشوار الطلاب الأكاديمي، وتحديد مستقبلهم الجامعي والمهني حيث إنها فرصة للطلاب لمتابعة شغفهم واهتماماتهم واختيار المسار الذي يناسبهم ويساهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية.