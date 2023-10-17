spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة كشوفات منصة مظلتي بحث pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي أو منصة مظلتي، وذلك بعد أن استوفوا الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الوجبة التاسعة، وقد وضعت الحكومة العراقية هذا البرنامج من أجل مساعدة الأسرة الفقيرة على مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق قد استلمت حوالي 300,000 طلب للمساعدة الاجتماعية، وهذا جزء من مبادرة الحكومة العراقية لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، وأما بالنسبة لشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، فإنها تتضمن الآتي:

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

أن تتكون الأسرة المتقدمةمن 4 أفراد على الأقل.

أن يكون عمر المواطن ما بين 18 و60 سنة للرجال ومابين 15 و55 سنة للنساء.

عدم وجود ممتلكات أو تأمين صحي أو اجتماعي مسجل لدى المتقدم.

أن تكون الأسرة في حاجة مالية وأن يكون الدخل الشهري منخفضًا.

يجب أن تكون الأسرة بدون معيل رسمي، أو أن يعاني أحد أفراد الأسرة من إعاقة جسدية أو عقلية.

وتم تحديد هذه الشروط بناءً على دراسة تقوم بها الوزارة.

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للأفراد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

انتقل بعد ذلك على قسم “منصة مظلتي” واضغط عليه.

سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة، تصفح الصفحة حتى تجد قسم الرعاية الاجتماعية وقم بالنقر عليه

بعد الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية، ستجد خيارًا للبحث عن “أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة”، قم بالنقر عليه.

ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة جديدة تحتوي على نموذج لإدخال المعلومات المطلوبة، قم بإدخال المعلومات بدقة في الحقول المخصصة.

بعد إكمال إدخال المعلومات، انقر على زر “استعلام عن أسماء المقبولين”، وستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك التحقق من كونك ضمن المقبولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.