رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا عبر موقع القرعة الامريكية

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2023، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية ببدء التسجيل لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2024 حيث سيتم قبول ما يصل إلى 55,000 طلب من مناطق مختلفة مثل الدول العربية ومناطق الشرق الأوسط، وهذا البرنامج يمنح الفائزين فرصة الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة “الجرين كارد” في الولايات المتحدة، والحصول على النتائج عبر Dvlottery State gov 2023.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

تم الإعلان عن تفعيل رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023 حيث بدأت في 6 أكتوبر 2023 في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الشرق الأمريكي والساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستمر التقديم حتى 9 نوفمبر 2023، مما يتيح للأفراد فترة تزيد عن شهر للتقديم والفرصة للحصول على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

موقع اللوتري الامريكي Dvlottery State gov 2024

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية: