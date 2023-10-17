رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا عبر موقع القرعة الامريكية
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2023، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية ببدء التسجيل لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2024 حيث سيتم قبول ما يصل إلى 55,000 طلب من مناطق مختلفة مثل الدول العربية ومناطق الشرق الأوسط، وهذا البرنامج يمنح الفائزين فرصة الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة “الجرين كارد” في الولايات المتحدة، والحصول على النتائج عبر Dvlottery State gov 2023.
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024
تم الإعلان عن تفعيل رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023 حيث بدأت في 6 أكتوبر 2023 في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الشرق الأمريكي والساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستمر التقديم حتى 9 نوفمبر 2023، مما يتيح للأفراد فترة تزيد عن شهر للتقديم والفرصة للحصول على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.
موقع اللوتري الامريكي Dvlottery State gov 2024
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع التسجيل في القرعة الامريكية الرسمي.
- اضغط على “Submit an entry”.
- قم بملء جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بالإضافة إلى التأكد من تعبئتها باللغة الإنجليزية.
- قم بعد ذلك بتحميل صورة شخصية بحجم 600×600 بكسل وفقًا للمتطلبات الموجودة على الموقع.
- تأكد أيضا من تسجيل جميع أفراد العائلة الذين ترغب في إدراجهم في القرعة.
- بعد ملء الاستمارة بشكل صحيح ورفع الصورة الشخصية، انقر على زر “Submit” لإرسال طلبك.
- ستتلقى رقم تأكيد للتسجيل، حافظ عليه بعناية لأنه سيكون ضروريًا للتحقق من نتائج القرعة في وقت لاحق.
- و يمكنك التحقق من حالة طلبك بزيارة الموقع مرة أخرى واستخدام الرقم التأكيدي الخاص بك.