مُتاح الآن .. حج القرعة 2024 رابط التسجيل والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء استقبال طلبات أداء فريضة الحج للعام ( 1445 – 2024 )، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم في مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، يمكن أيضًا تقديم الطلبات عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لهذا الغرض.

الأوراق المطلوبة لتقديم حج القرعة 2024

نموذج طلب الحج الورقي.

إرفاق جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية و الأصل للاطلاع.

بيان الحالة الصحية ونوع المرض ( إن وجد ).

إرفاق شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا ويشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19).

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا.

رقم الهاتف المحمول مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق تشمل ( بطاقة الرقم القومي – صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها ).

الحالة الصحية.

رقم هاتف المحمول الشخصي.

قرعة الحج 2024

إذا كنت قد فازت بفرصة الحج عبر القرعة لعام 2024، يجب أن تعلم أنه بناءً على الشروط المحددة، لا يمكن للفائزين بالقرعة التنازل عن هذه الفرصة أو توريثها إلا في حالة واحدة وهي تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين، يُشترط أن يكون الشخص الذي يتنازل إليه الأبناء بصحة جيدة وخاليًا من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

سيتم إجراء قرعة حج القرعة 2024 في يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2023، بمقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، سيتم الإعلان عن نتائج قرعة حج القرعة 2024 يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2023، عبر موقع وزارة الداخلية.