“الوجبة الاخيرة pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تحميل اسماء الوجبة الجديدة من وزارة العمل

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق، والتي تأتي في إطار مجهودات العراق كغيرها من الدول العربية لتحسين الظروف المعيشية للطبقة الفقيرة، والتي تعاني بشدة في الآونة الأخيرة إثر تأثر الإقتصاد العالمي بالاحداث العالمية الاخيرة، والتي ألقت بظلالها السلبية على اقتصاديات معظم البلاد العربية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

إن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أهم الموضوعات التي تحدث عنها الكثير من المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وهذا لأنها تعد أحد أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة والتي تخدم فئة كبيرة من العراقيين والذي يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة والأيتام والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة، والجدير بالذكر أن الحكومة تطلب ممن يتقدمون للحصول علي هذا الدعم الكثير من الأوراق الرسمية التي تضمن أن تتوافر فيهم شروط استحقاق الحصول علي الرعاية الإجتماعية، فنري أنه بالإضافة إلي شرط الجنسية العراقية فإنها تستلزم أيضا ألا يكون المتقدم مالك لأي عقارات وألا يكون دخله أكثر من 150 ألف دينار عراقي، كما تطلب من ذوي الإعاقة تقديم تقرير طبي يثبت الإعاقة، وهذا حتى يتم وصول تلك المساعدات لمن يستحقها فقط.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

عملت هيئة الحماية الاجتماعية على توفير ملف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، للحصول عليها اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مظلتي .

قم بإنشاء حساب على المنصة، أو قم بتسجيل الدخول لو كان قد سبق لك التسجيل بالمنصة.

ستجد الكثير من الخدمات التي توفرها المنصة، اختار منها أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية، واتبع الخطوات حتى يتم تنزيل الملف.

يمكن تحميل الأسماء بسهولة عبر منصة مظلتي، والتي تعتبر المنصة الإلكترونية التي تصل بين الحماية الإجتماعية بالعراق وبين العراقيين.