رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية pdf

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023يومياً تتزايد عمليات البحث عن رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق واالتي أعلنت عن تدشين رابط الكتروني للإطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 ويسعى موقع البديل على تغطية أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 .

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يهتم عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية بالإطلاع على رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الأسر العراقية من غلاء الأسعار، وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية التي تعد من أهم المساعدات المعروفة في العراق والتي يستفيد منها عدد كبير من الأسر ، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تفعيل رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وإليكم خطوات الاستعلام.

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ثم اضغط على أيقونة “تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية”.

بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المستفيد من البرنامج.

بعد العثور على اسم المستفيد يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي: