“فيها غرامة كبيرة وحبس”.. تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء فيها غرامة كبيرة تصل للحبس || قائمة بالأسماء الممنوعة في مصر

قامت الحكومة المصرية الإعلان عن عدد من الأسماء التي لا يسمح للوالدين تسمية أطفالهم بها عند الولادة في جمهورية مصر العربية وذلك لعدد من الأسباب لذلك يريد العديد من المواطنين معرفة هذه الأسماء وأسباب عدم التسمية بها والتي سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسماء المواليد الممنوعة

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن الأسماء التي منعت الحكومة المصرية المواطنين تسمية الأطفال بها، ومن أبرز هذه الأسماء الممنوعة ما يلي:

الأسماء المركبة وهي الأسماء التي تحتوي على مجموعة من الأسماء التي تقع جنب بعضها، حيث قامت الحكومة بمنع التسمية بهذا النوع من الأسماء من أجل تجنب التعقيدات القانونية.

الأسماء المكررة حيث قامت الحكومة المصرية بعدم سماح للوالدين تسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم وهذا حتى لا يتم الالتباس في الهوية الشخصية والقانونية.

الأسماء التي تحمل صفات او معاني تسيئ للشخص أو تقوم بخدش الحياء العام.

الأسماء التي تتنافى مع كل من القيم والشرائع الدينية.

غرامة أسماء المواليد الممنوعة

يتساءل العديد من المواطنين عن الغرامة التي أقرتها الحكومة المصرية في حاله تسمية الأطفال بإحدى الأسماء الممنوعة، حيث أوضحت الأحوال المدنية أنه يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 200 جنيه وذلك في حالة قيام المواطن بتسمية إحدى الأسماء الممنوعة تسميتها في مصر لأي من أطفاله، كما أكدت الأحوال المدنية إلى أن الحكومة قامت بفرض هذه الغرامات على المواطنين بهدف تشديد الرقابة وتوعية الأهالي على أختيار أسماء أطفالهم بعناية على أن تتوافق هذه الأسماء مع كل من القوانين والشرائع، وأشارت الأحوال المدنية أن الحكومة هذه الأيام تعمل على زيادة الغرامة لتصل إلى 5,000 جنية وهذا حتى يقوم المواطنون الالتزام بقوانين السجل المدني.