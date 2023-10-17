“الناس طايرة من الفرحة الكل هيبني”.. رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 وأهم المستندات والشروط المطلوبة

يقوم مجلس النواب هذه الفترة الاستعداد من أجل إصدار مشروع قانون البناء الموحد لعام 2023 ميلادي لهذا يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء في المدن والقرى عبر محرك البحث جوجل عن رسوم تراخيص البناء والمستندات المطلوبة بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على قيمة هذه الرسوم إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

رسوم تراخيص البناء

يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم تراخيص البناء، لهذا قام مشروع البناء الجديد بتحديد قيمة هذه الرسوم والتي تزداد في السنة بنسبة محددة حيث جاءت قيمة هذه الرسوم كالاتي:

يقوم المواطن دفع كحد أقصى مبلغ 2000 جنية مصري كرسوم تقديم الموافقة على المكان وتقديم كل من البيانات والاشتراطات التي تلزم المشروعات.

يقوم المواطن دفع كحد أقصى 200 ألف جنيه كرسوم الفحص والاعتماد والخدمات التي لها صلة بمشروعات التقسيم والتي لا تتجاوز جنيه واحد لكل متر من مساحة الأرض التي تم تخصيصها للمشروع.

زيادة على قيمة الرسوم كل سنة تبلغ نسبتها نحو 3%.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

وضع مشروع البناء الجديد عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر من أجل استخراج تراخيص البناء في القرى، ومن أهم هذه الشروط الموضوعة ما يلي:

يجب أن يقوم المواطن بتسجيل العقد في الشهر العقاري وذلك إذا رغب المواطن البناء في المدينة، ولكن في حالة رغبة المواطن البناء في القرية فإنه يكتفي بأن يحضر المواطن صحة توقيع العقد بدون تسجيله في الشهر العقاري.

يجب أن يتوافر عقد صحة توقيع.

يشترط أن يكون المكان الذي يرغب المواطن البناء فيه داخل الحيز العمراني المخصص للبناء.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

هناك عدد من المستندات التي يجب إحضارها من أجل استخراج تراخيص البناء، وهذه المستندات تتمثل في الآتي: