“يا بختهم مش هيدفعوا الفاتورة تاني”.. المصرية للاتصالات تعلن عن فئات معافاة من فاتورة التليفون الأرضي 2023|| شوف نفسك لو انت منهم

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون التليفون الأرضي عن فئات معافاة من فاتورة التليفون الأرضي وذلك بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك فئات محددة قامت الحكومة المصرية معافاتها من دفع فاتورة الخط الأرضي، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذه الفئات إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

فئات معافاة من فاتورة التليفون الأرضي

يرغب الكثير من المواطنين المقيمين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة حقيقة قيام الشركة المصرية للاتصالات الإعلان عن وجود فئات معافاة من فاتورة التليفون الارضي وهذا بعد أن انتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي الأيام السابقة خبر يفيد ذلك، لهذا قامت الشركة المصرية للاتصالات التوضيح للمواطنين أن الفئات التي قامت الحكومة المصرية اعفائها من دفع فاتورة الخط الأرضي تشمل المواطنين كبار السن الذين بلغت أعمارهم 70 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الذين يمتلكون التليفون الارضي إمكانية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بسهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى يدخل المواطن علي الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

ينقر المواطن بعد ذلك على كلمة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

يكتب المواطن الكود الخاص بالمحافظة القاطن بها.

يدخل المواطن رقم الهاتف الارضى الخاص به.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم المواطن بالنقر على كلمة عرض الفواتير الخاصة بالخط الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت

هناك مجموعة من الطرق التي يستطيع المواطنون من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي للانترنت ومن أهم هذه الطرق ما يلي: