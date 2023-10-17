“هتاخد 1000 جنيه بالبطاقة بس”.. حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري لأصحاب هذه البطاقات الشخصية|| البريد المصري توضح

انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي خبر يفيد قيام هيئة البريد المصري بصرف منحة للمواطنين الذين لديهم بطاقات قومية، لهذا يريد العديد من حاملي البطاقات الشخصية معرفة حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري، لذلك في هذا المثال سوف نتعرف على حقيقة هذا الأمر إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري

يتساءل عدد كبير من المواطنين معرفة حقيقة 1000 جنيه منحة البريد المصري وهذا بعد أن تم اعلان هذا الخبر الأيام القليلة السابقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا قام مجلس الوزراء الإعلان عن أن ما تم الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي يعد خبر كاذب ليس يمس للواقع بصلة وأنه في حالة قيام الهيئة بإصدار هذا القرار فان مجلس الوزراء هو الوحيد الذي سوف يقوم بالإعلان عن هذا الخبر.

فروع البريد المصري

يتساءل الكثير من المواطنين عن عدد فروع البريد المصري التي توجد داخل البلاد، الأمر الذي جعل أن تقوم هيئة البريد المصري الإعلان عن أنها تمتلك ما يقارب من 4400 فرع تتواجد في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

خدمات هيئة البريد المصري

يريد العديد من المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية معرفة الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري، حيث تقوم الهيئة بتقديم عدد كبير من الخدمات للمواطنين والتي من أبرزها ما يلي: