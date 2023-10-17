“فرحة كبيرة لأصحاب المعاشات”.. تحديد موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 وخطوات الاستعلام عنها|| مش مصدقين نفسهم 

تعد العلاوات الخمسة التي تقدمها الحكومة المصرية لأصحاب المعاشات واحدة من أكبر المكافآت التي يحصل عليها العاملين بالقطاع الحكومي، لهذا يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الأمر الذي سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوات الخمسة

يرغب عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش معرفة موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، لهذا اوضحت الهيئات الحكومية المختصة بأن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على إصدار قرار يبين موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث أكدت الهيئات الحكومية أنه في شهر سبتمبر للعام الماضي تم البدء بصرف العلاوات الخمسة للمواطنين حيث أنه من المقرر أن يتم صرف العلاوة الثانية في شهر مارس لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الثالثة في شهر سبتمبر لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الأخيرة في شهر مارس لعام 2025 ميلادي والتي سيتم صرفها بعد مرور عامين.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

يمكن أن يقوم أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمسة بكل بساطة وذلك عن طريق القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: