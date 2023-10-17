“رسمياً ساعتك هترجع 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر وبداية العمل بالتوقيت الشتوي|| مجلس الوزاء يوضح

يبحث العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عبر محرك البحث جوجل عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي الذي تم العمل به هذا العام بعد انقطاع دام لعدة سنوات وبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذا الموعد بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي الذي تم العمل به هذا العام في شهر أبريل الماضي لعام 2023 ميلادي وهذا بعد توقف العمل به عدد من السنوات ، الأمر الذي جعل أن يقوم مجلس الوزراء التابع للحكومة المصرية الإعلان عن أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي آخر يوم خميس من شهر أكتوبر الجاري والذي يوافق اليوم السادس والعشرين من الشهر ذاته، كما أشار مجلس الوزراء على أن التوقيت الشتوي والذي سوف يستمر لمدة ستة أشهر سوف يتم العمل به بداية من منتصف ليلة السادس والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة فوائد العمل بالتوقيت الصيفي، لهذا أعلن مجلس الوزراء عن فوائد العمل بالتوقيت الصيفي والتي تتمثل في الآتي:

يقوم بتوفير نحو 1% من استهلاك الطاقة الكهربائية حيث أن البلاد تقوم بتوفير من التوقيت الصيفي في السنة الواحدة مبلغ يصل إلى 150 مليون دولار.

يعمل على توفير نحو 10% من كمية استهلاك البلاد للطاقة الكهربائية وهذا في ظل ارتفاع كبير في أسعار كل من الطاقة والمواد البترولية.

العمل بالتوقيت الصيفي ينتج عنه عدد كبير من الفوائد المادية التي تنتج عن طريق ترشيد استهلاك الكهرباء اثناء تشغيل المكيفات في فصل الصيف.

تاريخ التوقيت الصيفي

قامت كافة محافظات جمهورية مصر العربية أول مرة العمل بالتوقيت الصيفي عام 1940 حيث توقف العمل به أول مرة عام 1945 ثم قامت الحكومة المصرية إصدار قرار العمل به مرة أخرى عام 1957 وذلك بعد مرور 12 عامًا من توقف العمل به،حيث أنه تم إصدار قرار آخر بإيقاف العمل به عام 2016 ليتم العمل به من جديد في شهر أبريل عام 2023 ميلادي.