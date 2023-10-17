“مليون مبروك لأصحاب عداد الكهرباء”.. شركة الكهرباء تعلن رجوع العداد إلى الشريحة الأولى لتخفيف استهلاك الكهرباء في عداد أبو كارت

يرغب الكثير من المواطنين الذين لديهم العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت معرفة كيفية رجوع العداد الكهرباء الى الشريحة الأولي بالأخص أثناء فصل الصيف وذلك من أجل تخفيف استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كيفية رجوع العداد إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

رجوع العداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى

يبحث العديد من المواطنين الذين يمتلكون العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت عبر محرك البحث جوجل عن طريقة رجوع العداد الكهرباء الى الشريحة الأولي، لذلك قامت وزارة الكهرباء والطاقة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التوضيح بأن العداد الكهربائي يقوم بصورة تلقائية العودة إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي، وأكدت الوزارة أنه إذ لم يتم عودة عداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى مرة ثانية في مطلع الشهر فإن ذلك يشير إلى أن المواطن لم يضبط كل من الساعه والتاريخ بالعداد الكهربائي، حيث قامت الوزارة بالتنبيه على المواطنين ضرورة شحن الكارت والقيام بضبط الوقت والتاريخ.

ما هو فرق سعر الشرائح

يريد العديد من المواطنين الذين لديهم عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الكارت معرفة فرق سعر الشرائح، الأمر الذي جعل وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بشرح فرق سعر الشرائح كالاتي :