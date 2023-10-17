“لأصحاب المعاشات هي دي الأخبار اللي تفرح”.. صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة 600 جنيه لأصحاب المعاشات

مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية هذه الأيام بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمساعدة المواطنين وذلك من خلال إصدار قرار بزيادة مبلغ 600 جنية لأصحاب المعاشات وهذا من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذه الزيادة بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

600 جنيه لأصحاب المعاشات

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن 600 جنية لأصحاب المعاشات التى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من شهر أكتوبر الحالي ولكن لم يتم صرفها حتى الأن الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن أن هذه الزيادة سوف يتم صرفها لكل من شهر أكتوبر وشهر نوفمبر بأثر رجعي مع راتب شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادي وبذلك يحصل المواطن على مبلغ 600 جنية 300 جنية لشهر أكتوبر ونظيره لشهر نوفمبر.

موعد صرف المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه يستطيع لأصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم يوم واحد من كل شهر ميلادي وهذا بعد أن تساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن الموعد الذي يتم خلاله صرف المعاشات.

أماكن صرف المعاش

هناك عدد من الأماكن التي يمكن لأصحاب المعاشات عن طريقها صرف المعاشات الخاصة بهم، ومن أهم هذه الأماكن ما يلي: