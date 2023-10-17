“خبر بمليون جنيه لأصحاب المعاشات”.. موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي وتطبيق العلاوة الاستثنائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأيام القليلة السابقة قرار بمنح أصحاب المعاشات زيادة استثنائية وذلك بعد أن يقوم مجلس النواب بالموافقة على هذا القرار، لهذا يريد العديد من المحالين على المعاش معرفة موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر وذلك بعد أن تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذا الموعد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية،لهذا قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الإعلان عن أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن صرف المعاشات بأنه سوف يقوم أصحاب المعاشات بصرف المعاشات الخاصة بهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ووفقا لهذا القرار فإنه سيتم صرف معاش شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة بالإضافة إلى الزيادة المقررة لكل من شهر أكتوبر وشهر نوفمبر يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر القادم لعام 2023 ميلادي وحسب صندوق التأمينات الاجتماعية فإن عملية صرف المعاشات سوف تستمر لمدة ستة أيام.

موعد تطبيق العلاوة الاستثنائية على المعاشات

يريد الكثير من أصحاب المعاشات معرفة موعد تطبيق العلاوة الاستثنائية الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان بأنه سيتم صرف الزيادة الخاصة بالمعاشات لكل من شهر أكتوبر ونوفمبر بأثر رجعي مع معاشات شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

أماكن صرف المعاشات

هناك عدد من الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم من خلالها ومن أبرز هذه الأماكن ما يلي: