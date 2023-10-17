“عشان التاجر ميضحكش عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين شهر أكتوبر 2023 من الزيت والسكر والأرز|| توضيح هام من وزارة التموين 

يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل من الخبز والسلع الغذائية الكثير من المواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية والذين يتساءلون عن نصيب أربع أفراد من التموين، الأمر الذي جعل أن تقوم الوزارة بتوضيح ذلك لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على ما يحصل عليه اربع افراد من التموين بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن نصيب أربع أفراد من التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن أن نصيب الفرد الواحد من السكر في بطاقة التموين هو عدد 2 كيلو جرام وعلى ذلك فإن نصيب أربع أفراد هو عدد 8 كيلو من السكر.

كما يحصل الفرد الواحد على مقدار واحد كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب عدد 4 أفراد من الرز هو عدد 4 كيلو، كما يحصل المواطن داخل بطاقة التموين على زجاجة زيت واحدة ما يعني أن نصيب عدد أربع أفراد من الزيت في بطاقة التموين هو 4 زجاجات.

كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

يرغب العديد من المواطنين استخراج بطاقة تموين وهذا من أجل الحصول على الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين على كل من الخبز والسلع الغذائية، حيث أنه يمكن للمواطن استخراج بطاقة التموين بكل بساطة من خلال اتباع هذه الخطوات: