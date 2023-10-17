ضبط تردد قناة المنار 2023 almanar على النايل سات لمتابعة أهم الاخبار على مدار الساعة

تصدر تردد قناة المنار مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الأخيرة نظرا للأحداث الجارية في غزة، وذلك لأنها

تعد من أكثر القنوات التي يبحث عنها الأفراد في الوقت الحالي، خاصة في الوطن العربي، كما إنها قناة إعلامية رائدة تغطي الأحداث الحالية سواء كانت محلية أو عالمية، بما في ذلك الأحداث التي تجري في غزة وعملية طوفان الأقصى، وهي توفر للمشاهدين فرصة مشاهدة الأخبار مباشرة، وسوف نستعرض عبر السطور التالية أحدث وردد لها.

تردد قناة المنار

في ضوء حديثنا عن تردد قناة المنار، يجدر بنا الإشارة إلى أنها لها دور هام في تغطية الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم العربي، كما توفر أيضًا تغطية شاملة للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقدم أيضا القناة تقارير دقيقة ومحايدة لمساعدة المشاهدين في فهم الأحداث الجارية بعمق، كما تعرض أيضا برامج تحليلية وسياسية تسلط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وهذه البرامج توفر منصة للمحللين والخبراء لمناقشة وتقديم وجهات نظر متنوعة حول القضايا الراهنة، ويمكن ذكر تردد قناة المنار على القمر الصناعي نايل سات في عام 2023، من خلال البيانات التالية:

التردد: 11641 ميجاهيرتز

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة العرض: عالية الدقة (HD)

خطوات ضبط تردد قناة المنار على جهاز الريسفير

يستطيع ضبط تردد قناة المنار على الأقمار الصناعية من خلال عدد من الخطوات التالية:

الآن قم بفتح القائمة الرئيسية على ريموت التحكم.

اختر كلمة “تركيب”.

انتقل إلى القسم الذي يعرف بـ “الترددات”.

اختر أيقونة “إضافة”.

أدخل تردد القناة كما ذكرناه سابقا.

اضغط على أيقونة “حفظ”.

بهذه الخطوات، تستطيع مشاهدة القناة بجودة عالية، والاستمتاع ببرامجها السياسية، ونتمنى مشاهدة ممتعة لجميع المشاهدين.