HERE.. جدول السادس ابتدائي 2023 الدور الثالث وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية

جدول السادس ابتدائي 2023 الدور الثالث، قامت وزارة التربية في العراق بالإعلان عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الثالث 2023، وهذا بعد انتهاء انعقاد امتحانات الدور الثاني وإعلان نتائجها، ويعد تحديد موعد الجدول أمرًا هامًا للطلاب حتى يتسنى لهم تنظيم الوقت والتركيز والتحضير للامتحانات بشكل جيد بعد سنة دراسية طويلة.

جدول السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

يعد من أهم الجداول لطلاب السادس الابتدائي خلال العام الدراسي، حيث يساعد الطلاب على تحقيق التفوق الأكاديمي، وتطوير مهاراتهم الدراسية، كما يشجع الطلاب على:

التنظيم للدراسة والتحضير بشكل فعال للامتحانات.

يساعد الطلاب على معرفة نظام الامتحانات والوحدات الدراسية والمواضيع المرتبطة بكل وحدة.

سمح للطلاب بمعرفة مستواهم الدراسي، وبالتالي التركيز على نقاط ضعفهم لتحسينها.

ترتيب المهام الدراسية بشكل منظم، وتنظيم وتوفير الوقت.

موعد امتحانات الدور الثالث للسادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية في العراق عن بدء جدول امتحانات السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث، في خلال شهر أكتوبر الجاري وتحديدًا في ال 25 من أكتوبر 2023 وفق المواعيد الآتية:

يبدأ امتحان التربية الإسلامية أو المسيحية في يوم 25\10\2023.

ويليه امتحان اللغة العربية في يوم 26\10\2023.

وفي يوم 28\10 امتحان اللغة الإنجليزية.

وفي يوم 29\10 اختبار الرياضيات.

يوم 30\10 أداء امتحانات مادة الاجتماعيات.

ويتم أداء امتحان مادة العلوم في يوم 31\10.

أما امتحان اللغة التركمانية لأقسام الدراسة الإنجليزية والتركمانية فيتم عقده في يوم 1\11\2023.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي 2022-2023، تمثل تحديًا وخطوة مهمة في المسار التعليمي للطلاب، لذلك يجب الاستعداد بشكل جيد من الطالب وولي الأمر، حتى يتمكن الطالب من تحقيق أعلى استفادة.