رسميا الان.. موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك فورا

يتسائل المواطنين عن موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023، حيث أن هذا الشهر هام جدا للعديد من المواطنين، الذين وصلتهم الأنباء بأن الرئيس قد أعلن عن زيادات استثنائية في هذا الشهر بالتحديد لذلك فإنهم يتساءلون بشكل مكثف عن موعد ضخ المعاشات خلال نوفمبر، بالإضافة أن الفئة المستحقة للمعاشات تعتبر في امس الحاجة لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالموعد والأماكن، وجميع التفاصيل التي ستمكنهم من الحصول عليه:

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023

يعتمد معرفة موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023، على الأنباء التي تصدر من قبل الهيئة التابعة لصرف المعاشات حيث يمكن الاستعلام عن الزيادة والموعد من خلال موقع الهيئة:

يجب الدخول للموقع التابع للهيئة القومية.

من ثم لابد من تسجيل الأسم الخاص بالمستفيد من خلال المعاشات.

كذلك يجب تسجيل كلمة المرور التابعة لشخصية المستخدم.

منها سيتم الدخول وكذلك التسجيل ومن خلال هذه الخطوات، حيث يمكن معرفة القيمة المقدرة للمعاش باستخدام الأسم.

في دقائق معدودة ستظهر النتائج بقيمة المعاش، وكذلك الزيادة التي جاءت عليه خلال شهر نوفمبر.

أماكن الحصول على المعاش

تعمل هيئة التضامن على توفير مجموعة من المنافذ الخاصة بالصرف حتى تعمل بدورها على تسهيل هذه العملية، حيث أن أغلب المستحقين هم مواطنين كبار في السن، لذلك كانت من أهم الخطوات أن يكون هناك دائرة كبيرة تسمح بصرف المعاشات من خلالها:

يستطيع المستفيد بالمعاش أن يقوم بالتوجه إلى البريد المصري، ويصرف القيمة الخاصة به.

كذلك يمكن التوجه للبنوك التجارية، بالإضافة إلى البنوك المتاحة بالقرى،

كذلك فقد تم انتشار العديد من ماكينات الصرف، المتاحة من قبل فئة كبيرة من البنوك.

كما يمكن التوجه إلى أحد شركات فوري والمنافذ الخاصة بها.

كذلك فإن بنك ناصر، يمكن أن يقوم بهذه الخدمة للمواطنين.

بالنهاية تستطيع أن تستخدم المحافظة الإلكترونية، الخاصة بالهواتف حيث أنها ستحقق نفس الهدف.

قام اللواء جمال عوض من خلال برنامج تلفزيوني عبر مداخلة له، حيث تحدث عن زيادات المعاش التي حتى الآن ما زالت تنتظر اجتماع مجلس النواب، حتى يتم البت فيها بالإضافة أنها كانت من المفترض أن يتم تقديمها للمواطنين منذ أكتوبر الماضي، لكنه سيحصل عليها بأثر رجعي في نوفمبر.