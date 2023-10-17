استعلم هنا لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 موقع نتائجنا عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

إن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 هي الشاغل للكثيرين منذ أن انتهت الإمتحانات يوم الخميس الماضي 28 سبتمبر، ويتوقع الطلبة أن تصدر خلال ساعات قليلة، وهذا يأتي بناء على ما صرحت به مصادر رسمية في وزارة التربية العراقية بأن عمليات التصحيح تم الإنتهاء منها تماما، وأن المنتظر الانتهاء منه حاليا هي عمليات الرصد، ويؤكد قرب صدورها إعلان الوزارة للينك رسمي من أجل مساعدة الطلاب في الحصول علي النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

صدرت نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، وهذا الأمر ينتظره الكثير من الأسر العراقية، والذين يشغلهم تحديد مستقبل أبنائهم التعليمي، حيث أنه فور حصولهم على النتيجة يمكنهم التقديم في مركز القبول، وفي نفس السياق قد أعلنت الوزارة بتحسن نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي، وهذا بشكل عام بالنسبة للأقسام الأدبية والعلمية والتطبيقية حسب نسب النجاح في المحافظات التي تم الانتهاء من تصحيحها ورصد درجاتها.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023

يمكن التعرف على نتائج السادس الاعدادي pdf عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

زيارة موقع وزارة التربية العراقية (قبل الدخول في الموقع يجب عليك إدخال كود التحقق الذي يظهر لك)

كما يمكن أيضا الدخول إلى موقع نتائجنا مباشرة، وفور صدور النتيجة يمكنك إختيار المحافظة وتحميل الملف.

الخطوة الأخيرة ستكون بالبحث في الملف بإسم الطالب ورقمه الامتحاني.

حسب ما تم فهمه من منشورات الوزارة عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 علي وسائل التواصل الإجتماعي، فإن الإعلان عن النتيجة لن يتأخر كثيرًا، لذلك إن كنت تنتظر نتيجتك أو نتيجة أحد من أسرتك فاحرص على التحقق باستمرار من موقع ملازمنا.