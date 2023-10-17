الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية لشهر اكتوبر 2023 الدفعة الخامسة والأخيرة جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية 2023، الشغل الشاغل لدى أغلب المواطنين هذه الفترة البحث عن موعد نزول باقي كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة، يتزايد البحث عن الرعاية بسبب عدم رفع باقي الكشوفات لباقي المحافظات، لكن أولى المحافظات التي أعلنت عن كشوفات المشمولين بغداد وأربيل وصلاح الدين، ارتفع معدل القبول في الوجبة التاسعة واختارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدد كبير من المتقدمين، بعد الاطلاع على الضوابط والشروط واستحقاق المتقدم لتلك الدعم.

خصصت وزارة العمل العراقية منصة إلكترونية مفعلة للاستعلام عن الوجبات من أجل توفير الوقت والمجهود على المتقدمين ويأتي ذلك ضمن خطة التطوير الجديدة التي تستهدفها الحكومة، ابقوا معنا وتابعوا التقرير التالي لمعرفة الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية 2023.

الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية 2023

تم اعلان نتائج الوجبة 9 من الرعاية الاجتماعي منذ ثلاثة أسابيع ماضي وجاري الانتهاء من رفع الكشوفات لباقي المحافظة ويمكن لحضراتكم الاستعلام إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الرسمي

منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. حدد اختيار الوجبة 9 اختيار المحافظة التابعة. رقم الهوية. رقم الهاتف الجوال. الضغط على استعلام.

شروط أهلية الوجبة التاسعة العرق 2023

سبق وقد أعلنت وزارة العمل العراقية بشكل رسمي ضوابط أساسية لمن يريد التسجيل في الوجبة التاسعة وتأتي ضوابط الموافقة والاستحقاق على النحو التالي:.

أن يكون جميع المتقدمين من الجنسية العراقية.

أن يكون المواطن المتقدم هذه المرة الأولى له في التسجيل وغير مستفيد من أي دفعة سابقة.

لا يقل عمر المتقدمين من الرجال عن 18 عام وأن لا يزيد عن 60 عام وأن يكون عمر التقديم للنساء 15 عام وحتى 55 عام.

لابد من وجود بطاقة هوية سارية وغير منتهية.

لم يستفيد المتقدم من أي أنظمة دعم اجتماعية أخرى.

لن يعمل بأي جهة حكومية ولا يوجد له راتب أساسي.

عدم امتلاك المتقدم لأي سجلات تجارية.

ويترقب الجميع خلال شهر اكتوبر الجاري من اجل اعلان اسماء المشمولين في الكشوفات خلال الوقت الحالي وينتظر الجميع بالعراق من اجل معرفة من سيكون ضمن المشمولين في الرعاية الاجتماعية .