new.. رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2024 والأوراق المطلوبة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين فى الهجرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية 2023 بالبحث عن طريقة وخطوات التقديم في الهجرة العشوائية 2023-2024 وبالتالي قد تزداد عليها عمليات البحث خلال تلك الأيام عن كل ما يخص هذه الهجرة ، لذا سوف نوفر إليكم جميع الخطوات فى هذا المقال بكل سهولة.

شروط التسجيل في اللوتري الامريكي 2023-2024

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم قبولك في اللوتري الامريكي وأهمها:

أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على طلب الهجرة أكبر من 18 سنة.

أن يكون حاصلا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون لديه جواز سفر ساري.

تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات.

خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

خطوات الدخول والتسجيل في اللوتري الأمريكي 2023-2024

للتسجيل في اللوتري الأمريكي قم بالدخول على هذا الرابط (من هنا).

أو من خلال هذا الرابط( من هنا) موقع الهجرة العشوائية إلى أمريكا ٢.٢٣ ، والذي تم توفيره من قبل وزارة الخارجية •

ارفع صورة شخصية وفقًا للمواصفات المطلوبة.

قم بعد ذلك بقراءة التعليمات المتوفرة على الموقع.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

حمل صورة من جواز السفر الصالح.

ارفع بعد ذلك صورة للبطاقة الشخصية.

في الختام، يمثل موقع تقديم اللوتري الأمريكي فرصة رائعة للأفراد الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة بطريقة عشوائية. يوفر برنامج Diversity Visa فرصة للتنوع والتعدد الثقافي في الولايات المتحدة، ويسمح للفائزين بالاستقرار والعيش في البلاد بشكل دائم. إن متابعة موقع تقديم اللوتري الأمريكي والاهتمام بمعرفة عدد الفائزين في القرعة تعكس الاهتمام المتزايد بفرص الهجرة إلى الولايات المتحدة والرغبة في الحصول على فرصة جديدة في الحياة.