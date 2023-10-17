رابط تسجيل التكميلي الاردني 2023 لشهادة الثانوية العامة… بالخطوات والشروط والأوراق المطلوبة exams.moe.gov.jo

رابط تسجيل التكميلي الاردني 2023 لشهادة الثانوية العامة، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تسجيل التكميلي 2023 والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الأردنية لطلاب الثانوية العامة الذين لم يوفقوا في اختبارات نهاية العام الدراسي، وأعلنت الوزارة على أنه سوف يتم فتح باب الطلبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 11 اكتوبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 اكتوبر 2023.

رابط تسجيل التكميلي الاردني 2023

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط تسجيل التكميلي الاردن 2023، وهي فرصة عظيمة لطلبة وطالبات الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح، وأن يجمعوا أكبر الدرجات ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يفضلونها، ومن خلال الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من التسجيل في التكميلي لطلاب الأردن 2023.

يجب الدخول على رابط وزارة التعليم الأردنية.

ثم اضغط على قسم الامتحانات.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم الجلوس أو رقم الهاتف والبريد الالكتروني للطالب .

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ما هي شروط التسجيل في التكميلي الاردن 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التسجيل التكميلي 2023 والتي جاءت كالتالي: