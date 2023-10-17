هنا رابط كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لدى وزارة العمل 2023
هنا رابط كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق كذلك يتساءل الكثير من العراقيين عن ظهور اسماء المشمولين بالعراق كذلك يرغب آلاف من المواطنين في العراق إلى الحصول على القوائم النهائية بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في دولة العراق حيث أن هذه الوجبة توفر الدعم المالي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع العراقي وأن هذه الوجبة تهدف إلى توفير كافة الموارد الغذائية للعوائل الفقيرة وتقدم المساعدة للعوائل الفقيرة التي تحصل على دخل محدود وتساعد العديد من العوائل في العراق وهذه هي الوجبة الجديدة في العراق كما يقدم الدعم للعديد من أفراد المجتمع العراقي ككل.
هنا رابط كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل 2023
في البداية يمكن لجميع المواطنين العراقيين الاستفسار عن أسماء المشمولين بالوجبة الجديدة حيث يجب عليك اتباع الطريقة الصحيحة كالآتي بالتفصيل:
- يشترط على المتقدمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي
- ثم قم بكتابة جميع بياناتك بشكل صحيح
- كتابة بعد ذلك الاسم الكامل لمقدم الطلب ورقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية العراقية.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ويمكنك الاستعلام إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر الشؤون الاجتماعية
- ثم الضغط على قسم الخدمات الاجتماعية
- ثم بعد ذلك اختيار قائمة الاستفسارات عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
- ثم تظهر على الشاشة اسماء المقبولين للرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق.
شروط قبول المتقدمين لطلب برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق
صرحت الوقت الراهن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن بعض الشروط لقبول المشمولين بالرعاية الاجتماعية. هذه الشروط عرضت على منصة مظلمتي يمكن لجميع المواطنين تطبيق هذه الشروط كما يلي بالتفصيل الآن:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية
- أن يكون لديه عائلة كبيرة لا تقل عن 4 أفراد فقط
- أن يكون بالغاً وألا يقل عمره عن 18 عاماً
- يجب أن يكون المتقدمون من كلا الجنسين، ذكر وأنثى.
- يشترط على المتقدمين بأن تتراوح فئة الذكور بين 18 إلى 65 عامًا.
- بينما يجب أن تتراوح فئة الإناث بين 15 و55 عامًا.
- يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقار أو حاصل على تأمين صحي أو حاصل على تأمين اجتماعي دخل دولة العراق.
- يجب أن يكون المتقدم العراقي مسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية