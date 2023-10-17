فتح الزيارات العائلية الكويت + قرارات الزيادة الجديدة في الكويت تدخل البهجة للجميع.. “ياسعدكم لو كنت منهم”
فتح الزيارات العائلية الكويت
فتح الزيارات العائلية الكويت، تُمنح تأشيرة الزيارة العائلية لأفراد الأسرة المقيمين خارج الكويت وللأقارب المباشرين فرصة لزيارة أقاربهم، سواء كانوا مواطنين كويتيين أو مقيمين آخرين في دولة الكويت، وتُصدر هذه التأشيرة لأولئك الذين يرغبون في زيارة أفراد أسرهم الذين يعيشون في الكويت، وليس لها متطلبات صارمة للأهلية بشرط أن يكون لديهم دليل على العلاقة، عليك متابعة هذا التقرير لمعرفة آخر تطورات تأشيرة الزيارة العائلية.
فتح الزيارات العائلية الكويت
يتطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية للكويت، أن يكون لدى المقيم الكويتي الراغب في استضافة عائلته دخل شهري لا يقل عن 450 دينار كويتي أي ما يعادل 1,467.08 دولار أمريكي، يجري التحضير لإعلان معايير جديدة قريبًا تتعلق بالوظيفة والدخل.
مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية العامة في الكويت تبلغ 90 يومًا أي ما يعادل 3 أشهر، مع إمكانية الإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد دخول الكويت، ويُشترط أن يكون الأقارب من الدرجة المسموحة وأن لا يتجاوز عمر الأبناء 21 سنة.
رابط استخراج تأشيرة زيارة عائلية بالكويت
فتح الزيارات العائلية الكويت والحصول على تأشيرة زيارة عائلية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- ملأ نموذج طلب التأشيرة.
- دفع الرسوم المطلوبة للتأشيرة.
- إذا كنت مواطنًا كويتيًا، قم بزيارة الإدارة العامة للهجرة في أي محافظة وتقديم المستندات المطلوبة.
- إذا كنت مقيمًا غير كويتي، قم بزيارة الإدارة العامة للهجرة في المحافظة التي تقيم فيها وقدم المستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية تتضمن:
- نموذج طلب الزيارة المعد لذلك.
- صورة جواز سفر الزائر، ويجب أن تكون صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر.
- صورة شخصية واحدة بحجم جواز السفر، تم التقاطها مؤخرًا وخلفية بيضاء.
- إثبات صلة القرابة، دون الاعتماد على شهادات القسم الصادرة من السفارة.
- شهادة راتب حديثة للكفيل الأجنبي إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي أو معلومات واقعة على الحاسب الآلي.
- صورة من بطاقة الهوية المدنية للكفيل.
- تأمين صحي.
- إذا كان الشخص المطلوب للزيارة هو الزوج أو الأبناء، يجب تقديم صك الزواج في حالة الزوجة وشهادات الميلاد في حالة الأبناء.