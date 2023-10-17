ثبت الان.. تردد قناة الوطنية التونسية 2023 جودة عالية hd علي جميع الأقمار الصناعية

تعد القنوات الوطنية التونسية من القنوات ذات شعبية كبيرة في منطقة المغرب العربي، كذلك في العالم العربي بشكل عام، حيث نجد أن تردد قنوات الوطنية التونسية الجديد 2023 متاح على مختلف الأقمار الصناعية، وعبر موقع شباب العالم، لذا سنعرض الترددات المطلوبة لمجموعة قنوات تونس الوطنية.

تردد قناة الوطنية التونسية 2023

سنستعرض تردد قنوات الوطنية التونسية 2023 على الأقمار الصناعية المختلفة، لكل من يهتم بالمحتوى المعروض على هذه القنوات، والترددات هي كالتالي:

تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania علي نايل سات

ان التردد هو: 10796.

والاستقطاب عمودي

ومعدل الترميز: 27500.

ومعدل تصحيح الخطأ: 5/6.

والقمر الصناعي: نايل سات SD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania علي عرب سات

كما يكون تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد هو: 12643

والاستقطاب: أفقي

ومعدل الترميز: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

والقمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الوطنية التونسية علي قمر يوتلساب

حيث يمكن ظبط القناة على القمر الصناعي يوتلساب 7 HD يجب ضبط القناة كما يلي:

التردد هو: 11657.

ومعدل الترميز: 27500.

والاستقطاب: عمودي

والقمر الصناعي: يوتلساب 7 HD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 الجديد 2023 على قمر بدر HD

التردد هو: 12643

والاستقطاب: أفقي

ومعدل الترميز: 27500

والقمر الصناعي: بدر HD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 الجديد 2023 علي قمر يوتلسات 7

التردد هو: 11657.

ومعدل الترميز: 27500.

والقمر الصناعي: يوتلسات 7

تردد قناة الوطنية التونسية 1 الجديد 2023 على قمر هوت بيرد

وبالنسبه لتردد القناة على القمر الصناعي هوت بيرد يمكن ضبطه كما يلي: