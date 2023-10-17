HERE.. رابط التقديم علي المعهد الصحي العالي العام 2023-2024 لخريجي الدراسة الإعدادية عبر الموقع الرسمي
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 حيث تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالقبول بمعاهد الصحة العالية وذلك لخريجي الدراسة الإعدادية “الفرع الإحيائي” وذلك بمعدل 65 % كحد أدنى ، كما اعلن معهد الصحة الفنية العالية عن شروط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 ويستمر التقديم إلكترونيًا لمدة 10 أيام حتى نهاية الأسبوع الجاري ويستمر التقديم يومي الجمعة والسبت و في السطور التالية نكشف عن رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 والشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمعاهد الصحة العالية بالعراق 2023.
رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023
يبحث الكثير من خريجي الدراسة الاعدادية بالعراق الفرع “الإحيائي” عن رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023
حيث أطلقت وزارة الصحة العراقية الاستمارة الالكترونية للتقديم و إليكم طريقة التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 :
- أولًا يجب الدخول على استثمار المعهد العالي للصحة 2023 من هنا .
- يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- في حالة عدم اكتمال التحميل يجب المحاولة مرة أخرى.
- في حالة وجود مشكلة فنية يجب التواصل مع الدعم الفني لوزارة الصحة العراقية على الرقم التالي” 07901925618″.
شروط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن شروط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 وهي كالتالي :
- يجب أن يكون التقديم الكتروني حصراً.
- يجب أن يكون المتقدم خريج الدراسة الإعدادية / الفرع الإحيائي للعام الحالي 2023 أو الذي سبقه فقط.
- يكون المعدل التنافسي للقبول في القسم العلمي (65%) فأعلى ماعدا قسم التخدير يكون المعدل التنافسي للقبول (75%) فأعلى.
- كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم على (25) خمس وعشرون سنة حسب نظام معاهد المهن الصحية العالية رقم (3) لعام 2011.
- يجب أن يقدم وثيقة إنهاء الدراسة الإعدادية أو تأييد تخرج بالدرجات.
- يجب أن يتعهد الطالب بالدراسة في المعهد والخدمة بعد التخرج في دوائر الصحة.
- يجب تقديم شهادة اللياقة البدنية والعقلية الصادرة من اللجنة الطبية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض.
- يتم إلغاء قبول الطالب إذا تم تقديم معلومات خاطئة.
- كما يتحمل الطالب كافة رسوم القبول والحضور في الدراسة وحسب الضوابط.