HERE.. رابط التقديم علي المعهد الصحي العالي العام 2023-2024 لخريجي الدراسة الإعدادية عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 حيث تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالقبول بمعاهد الصحة العالية وذلك لخريجي الدراسة الإعدادية “الفرع الإحيائي” وذلك بمعدل 65 % كحد أدنى ، كما اعلن معهد الصحة الفنية العالية عن شروط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 ويستمر التقديم إلكترونيًا لمدة 10 أيام حتى نهاية الأسبوع الجاري ويستمر التقديم يومي الجمعة والسبت و في السطور التالية نكشف عن رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 والشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمعاهد الصحة العالية بالعراق 2023.

رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023

يبحث الكثير من خريجي الدراسة الاعدادية بالعراق الفرع “الإحيائي” عن رابط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023

حيث أطلقت وزارة الصحة العراقية الاستمارة الالكترونية للتقديم و إليكم طريقة التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 :

أولًا يجب الدخول على استثمار المعهد العالي للصحة 2023 من هنا . يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. في حالة عدم اكتمال التحميل يجب المحاولة مرة أخرى. في حالة وجود مشكلة فنية يجب التواصل مع الدعم الفني لوزارة الصحة العراقية على الرقم التالي” 07901925618″.

شروط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن شروط التقديم على معاهد الصحة العالية بالعراق 2023 وهي كالتالي :