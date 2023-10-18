تاريخ وموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري 1445-2023

أعلنت وزارة المالية المصرية بوجود زيادات جديدة، مما دفع المواطنين إلى معرفة موعد صرف المرتبات في أكتوبر الجاري لعام 2023؛ حتى يتمكنوا من صرف هذه الزيادات؛ لمساعدتهم على تخطي أعباء الحياة والأسعار المرتفعة، ومن جانبه صرحت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات الموظفين، خاصًا بعد مرور أسبوعين من هذا الشهر، وقرب انتهاء شهر أكتوبر، وأوضحت الوزارة موعد صرف لجميع الهيئات وكذلك الخاصة بهم، بالإضافة إلى أنه سيتم أيضًا صرف جميع المستحقات لكافة الموظفين لمدة تتراوح ثلاثة أيام، لذا سوف نسترد بشكل أوسع تفاصيل عن موعد صرف المرتبات بالسطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

سوف يتم صرف مرتبات أكتوبر في يوم 23 أكتوبر 2023م، وقد حددت وزارة المالية المواعيد الخاصة بصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري 2023، إذ إن الصرف يكون في موعده الرسمي والمحدد من قبل مؤسسة التأمينات، كما أنه في شهر نوفمبر سيكون أيضًا الصرف، كما أن صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، في بداية الأشهر القادمة اليوم الثامن، وكذلك التاسع، والعاشر منهم، بما يتم صرف جميع المرتبات في القطاع العام.

مرتبات شهر أكتوبر 2023

كما قلنا أنه قد حددت وزارة المالية الموعد لصرف المرتبات في شهر أكتوبر، حيث أعلنت يوم 23 الموافق يوم الإثنين من شهر، وكذلك تُصرف مرتبات شهر نوفمبر القادم في نفس هذا اليوم، أما بشأن المستحقات المالية المتأخرة، سيتم صرفها في يوم ثامن وكذلك التاسع و12 من هذا الشهر، في حين شهر ديسمبر حددت يوم 24 كموعد صرف مرتبات الموافق يوم الأحد، أما في حين المستحقات المالية المطلوبة للعاملين سيتم صرفها يوم السابع، والعاشر، و11 من الشهر.