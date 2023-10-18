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من هنا رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والشروط اللازمة
بعد إعلان وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرح عدد من الوحدات السكنية الجديدة؛ بهدف مساعدة المواطنين على الحياة الكريمة وتخفيف عنهم أعباء المعيشة وتوفير لهم مسكن آمن لهم ولاذوا به، لذا يبحث المواطنون عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ، التي وفرتها الحكومة المصرية، سوف نتعرف في السطور القادمة في هذا المقال عن رابط حجز وكذلك موعد تقديم مبلغ مالي من أجل الحجز.
حجز شقق الإسكان الاجتماعي
أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي رابط الحجز للمواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الشقق، وسوف نتعرف على رابط الموقع في السطور الآتية:
- الخطوة الأولى: الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي المصرية مباشرة من هنا.
- الخطوة الثانية: النقر على خانة حجز وحدات الإسكان.
- الخطوة الثالثة: تشترط عليك باختيار المدينة التي تريد السكن بها، بالإضافة إلى يتوجب عليك اختيار ما هى نوع الوحدة السكنية التي تريد العيش بها، ثم عليك بكتابة البيانات الشخصية المرغوبة، وكل ما هو متعلق بالأوراق والمستندات، مع تقديم مبلغ مالي من أجل دفع المقدم.
ما هى شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟
من الشروط التي يجب توافرها عند الإقدام على حجز شقق من وزارة الإسكان الاجتماعي هي:
- يشترط على المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي، أن يكونوا من حاملي الجنسية المصرية.
- يشترط أيضًا على المتقدمين أن يكونوا من المتزوجين.
- يشترط أيضًا على المتقدم أن لا يزيد عمره عن أكثر من خمسين عامًا.
- كما يشترط على المتقدمين أن يكونوا من حاملي المؤهلات العالية، وكحد أدنى مؤهل متوسط.
- بالإضافة إلى ذلك يشترط على المتقدمين أن يعملوا في أحد قطاعي العام أو الخاص.
- كما يشترط عليه أن لا يكون أسرته تملك وحدات سكنية.
- أخيرًا أن يكونوا من ذي دخل متوسط أو منخفض.