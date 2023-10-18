الآن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وكيفية الاستعلام

يرغب الكثير من المواطنين في مصر ممن لديهم خط التليفون الأرضي، في معرفة آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي، بحسب ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات، حيث أكدت أن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي هو يوم 14 أكتوبر 2023، ولذلك بعد الانتهاء من هذه المدة سوف يقوم الشخص بدفع غرامة مالية على فاتورة التليفون، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 سبتمبر 2023 وتسمح الشركة بمد فترة الدفع للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة، حيث أنه تستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، وبذلك عند الدفع يتم الدفع بدون غرامة، وفيما يلي تفاصيل الدفع الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي:

إذا كان المستخدم على نظام السداد الشهري، فإن المتعاقد يختار أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم الشخص بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات.

كما أنه بالنسبة لنظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فإن الشركة تصدر الفاتورة كل 3 أشهر.

متي يتم فرض غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي؟

في الحقيقة أنه تقوم الشركة المصرية للاتصالات بفرض غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، على أن تكون هذه الغرامة بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، ويتم ذلك على من يتأخرون عن الفترة المحددة لسداد الفاتورة.