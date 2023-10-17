تاريخ وموعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة أكتوبر 1445

يسأل العديد من المعلمين المصريين عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين ، ومن الجدير بالذكر أنه لا بد من توافر عدد من الشروط ليصرف للمعلمين معاش النقابة والذي يقدر بحوالي ١٠٢ مليون وعشرة الاف جنيها ، لحوالي ٢٦٠ الف عضو موثق في نقابة المعلمين، وسنوضح كل التفاصيل التي ترغب في معرفتها في هذا المقال .

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

قام العديد من المواطنين بالتساؤل عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين ، وذلك بعد إعلان نقابة المعلمين عليها والتي سوف يكون ابتداءا من يوم ٣١ اكتوبر القادم والموافق يوم الخميس، أن يكون مشتركا في التأمين، ومن الجدير بالذكر أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة لتلقي هذا المعاش، وهي كما يلي:

عمل لمدة عشرين سنة.

ان يكون عمره أكبر من ٥٥ عام.

خطوات صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاش أن يصرفوه بأكثر من طريقة مثل خدمات فوري او البريد أو من خلال ماكينات الصرف الألي ATM من خلال عدد من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

كتابة رقم البطاقة ثم تختار خدمة صرف المعاش.

ثم تدخل كلمة السر.

بعدها يمكنك استلام المعاش الخاص بك.

أن يكون مشتركا في النقابة لمدة عشر سنوات.

الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على معاش نقابة المعلمين

هناك سلسلة من الأوراق اللازمة لتلقي هذا المعاش، من بينها: