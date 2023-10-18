المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُبين وقف معاش التأمينات للوريث في تلك الحالة

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الحالة الوحيدة التي يتم فيها وقف معاش التأمينات للوريث، حيث أنه من المعروف عندما يتوفى صاحب المعاش يقوم الوريث عنه بصرف هذا المعاش، على أن يستمر هذا المعاش طوال فترة حياة الوريث، إلا أنه هناك حالة وحيدة فقط، عندما يتم وقف معاش التأمينات للوريث، والتي حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما سنوضحه لكم خلال هذا المقال بشيء من التفصيل والاهتمام في السطور القادمة.

وقف معاش التأمينات للوريث

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، هي المسؤولة عن صرف المعاشات للمستحقين لهذا الصرف، حيث أنها هي التي تحدد استحقاق الأفراد للمعاش، وذلك من خلال تلقي طلبات الحصول على المعاش، ومراجعة الأوراق، ومعرفة ماذا كانت هذه الأوراق مطابقة للشروط أم لا، بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن صرف رواتب الموظفين بالوظائف الحكومية المختلفة من المدنيين والعسكريين، وتقوم بوضع اللوائح والقوانين التي تحكم عملية المعاشات والتأمينات.

الحالة التي يتم فيها وقف معاش التأمينات للوريث

في الحقيقة أنه قد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حالة يتم فيها وقف المعاش عن الوريث، وذلك بعدما تلقت العديد من الاستفسارات حول توقف المعاش بعد فترة من صرفه، من أحد المواطنين من خلال الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، عبر تطبيق ” إكس” ، وكانت إجابة المؤسسة أنه هناك حالة وحيدة فقط يتم فيها وقف المعاش، وهي في حالة التحاق الوريث المستفيد بوظيفة بأجر يزيد راتبها عن 3000 ريال سعودي وأكثر.