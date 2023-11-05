العمل ثلاث ايام فقط لبعض الموظفين حسب قانون العمل الجديد “حظك حلو لو انت منهم”

العمل ثلاث ايام فقط، القانون رقم 81 لعام 2016 الخاص بالخدمة المدنية الذي يسمح لموظفي القطاع الحكومي بتقليل أيام عملهم إلى 3 أيام في الأسبوع، ولكن هذا يأتي على حساب جزء من مرتبهم، ينص هذا القانون على عدة شروط لاستفادة الموظف من هذا النظام، ويتعين على الموظف تقديم طلب للجهة المختصة لتنفيذ هذا النظام وفقاً للإجراءات المحددة.

العمل ثلاث ايام فقط في الاسبوع

يسمح للموظف الحكومي بالعمل جزءًا من الوقت، حيث يمكنه العمل 3 أيام في الأسبوع بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل وحدته العاملة، هذا النظام يتضمن الخطوات التالية:

يجب على الموظف تقديم طلب للجهة المختصة، التي تقر أو ترفض طلب العمل جزءًا من الوقت وفقًا للإجراءات المعمول بها. العمل جزءًا من الوقت يشترط أن يقوم الموظف بالعمل ثلاث ايام فقط في الأسبوع، بغض النظر عن عدد أيام العمل في وحدته. يستحق الموظف 65٪ من أجره الوظيفي والمكمل. يتم خصم الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين من الأجر الكامل وتُحتسب بالكامل ضمن مدة الاشتراك. الموظف يستحق 65٪ من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.

تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات

تقدم اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الحالات التي تسمح بتخفيض ساعات العمل اليومية وفقًا للمادة 131 من القانون. تشمل هذه الحالات: