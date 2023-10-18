هتشربه حتى لو مش بتحبه.. لن تصدق فوائد تناول مشروب البقدونس الصحية والجمالية

يعد البقدونس واحد من الخضراوات التي لها فوائد جمة، فهو يستخدم في الأطعمة المختلفة والسلطات ليعطيها نكهة مميزة ومذاق رائع، كما يحب البعض تناول البقدونس مع الأطعمة بمفرده مثل البطاطس والمشويات وغيرها، ولكن لا تقتصر فوائد البقدونس على تناوله مع الأطعمة فحسب، بل إن له فوائد صحية وجمالية للإنسان يغفل عنها الكثير، وهذا ما سنعرفه في هذا المقال.

فوائد البقدونس الصحية والجمالية:

البقدونس إذا تم تناوله كشراب والاستمرار عليه، عن طريق عمل مغلي البقدونس ثم تصفيته جيدا، وشربه، ويمكن تحليته حسب الرغبة بالعسل، ويفضل تناوله بمفرده، فهذا الشراب الرائع له الكثير من الفوائد مثل:

الحفاظ على الأمعاء والكبد من الإصابة بالأورام أو السرطانات.

يساعد في التخلص من حصوات الكلي ويمنع تكونها.

يقي الإنسان من التعرض لأي أورام في المخ.

يقوم بضبط الهرمونات لدى النساء وبالتالي التخلص من كافة المشاكل التابعة لها، وتنظيم مواعيد الطمث.

إذا كنت تتبع حمية غذائية معينة وتريد خسارة الوزن، فشراب البقدونس بشكل يومي يمنحك جسم مثالي.

يحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان.

حماية الإنسان من كافة المشاكل المتعلقة بالقلب والجلطات وتصلب الشرايين، ويحافظ على الصحة العامة للأوعية الدموية والقلب.

يحتوى البقدونس على نسبة مرتفعة من الألياف، ويساهم في نقص مستوى الكولسترول الضار في الدم.

شراب البقدونس له العديد من الفوائد الجمالية المتعلقة بالشعر إذا إنه يمنع تساقطه، وساعد في زيادة طول وكثافة الشعر بشكل ملحوظ.

ويمكن أيضًا استخدام زيت البقدونس للشعر.