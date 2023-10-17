تسريب الحلقة 133 من مسلسل عثمان الموسم الخامس.. مشاهدة حصرية وبجودة عالية

ينتظر الكثير من عشاق المسلسل عثمان الحلقة 133 من الموسم الخامس، التي شهدنا في الإعلانين الخاصين بالمسلسل أقوى المشاهد الحصرية، ما بين الحروب التي دارت بين قوات القسطنطينية وكذلك الحرب التي باتت تتفحم بين السيد عثمان والسيد يعقوب، وهناك قبيلة أخرى لا تتنمي إلى أي عرق تركي، ستدخل في العديد من الصراعات التي تدور بين كلا القبائل التركية، وفي هذا بدأ العديد من المتابعين يتساءلون بشكل مكثف عن القنوات الناقلة لهذه الحلقة المشوقة، حتى يتمكن من مشاهدتها والإستماع لما يدور في التاريخ العثماني التركي.

الحلقة 133 من مسلسل عثمان

من المؤكد أن يتم عرض الحلقة من مسلسل قيامة عثمان، وهي الـ 133 الموسم الخامس، التي سيتم عرضها غدًا الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، حيث إن أولى القنوات العارضة لها هي القناة التركية، سيتم عرضها في تمام الساعة مساءً، إضافة إلى أن الإعادة ستكون يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 8 مساءًا لتكون مدبلجة إلى اللغة العربية، عبر قناة الفجر الجزائرية، وكذلك قناة مصر أم الدنيا، لهذا فإن هناك عدد كبير من المشاهدين وعشاق الأعمال التاريخية، إضافة إلى العديد من المنصات المؤهلة لعرضها بعد ذلك عبر شبكة الإنترنت العالمية.

تردد قناة ATV التركية

يمكن القيام بإستقبال قناة ATV التركية، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-