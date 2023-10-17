تردد قناة الأقصى على نايل سات 2023 نزلها وتابع الأخبار الحصرية قبل أي حد

تردد قناة الأقصى على نايل سات 2023، يعتبر الإعلان له دور كبير في نشر الأخبار والأحداث على مدار الساعة، لذلك تهتم قناة الأقصى أن تنقل الصورة الواضحة التي يبحث عنها الجمهور من شتى الدول، عملية تنزيل قناة الأقصى على الجهاز من أسهل الأمور لتميزها بإستخدام أعلى الإمكانيات وأحدث التقنيات، الأقصى قناة فلسطيني عربية تعمل بشكل مستمر على مدار 24 ساعة ولن ينقطع البث عنها لحظة واحدة.

حيث يعتمد الكثير من المواطنين من جميع الدول العربية عليها لأنها تنشر الأخبار اليومية وما يحدث داخل الأراضي الفلسطيني وقطاع غزة تلك الفترة، الأقصى هي قناة مجانية متوفرة على النايل سات بدون تشفير أو رسوم إشترك، لذا عليكم ترقب الفقرات التالية وتجدون تردد قناة الأقصى على نايل سات 2023.

تردد قناة الأقصى على نايل سات 2023

التردد: 12054.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة الأقصى بدون تشفير

انطلق أول بث تجريبي لقناة الأقصى الفضائية في عام 2006 وحققت نجاح وانتشار واسع في فترة قصيرة جداً ومن وقتها البحث عن القناة رائج، خلال تلك الفترة يخوض الشعب الفلسطيني ملحمة تاريخية والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الضحايا والمصابين من كلا الجهتين، وهذا ما كشفت عنه قناة الأقصى خلال نشرتها الأخبارية، حيث تقدم قناة الأقصى مجموعة كبيرة من البرامج التي تتحدث عن أحوال فلسطين والظروف القاسية التي تتعرض لها، الأقصى تعمل على تغطية أهم التطورات في قطاع غزة لكي تنقل للعالم أجمع ما يحدث بصورة كاملة وواضحة.

برامج قناة الأقصى الفضائية

تنقل قناة الاقصى مجموعة من البرامج المتنوعة التي تناول العديد من القضايا ومن أهم ما تنقل القناة على الشاشة:.