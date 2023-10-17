منحة العمالة الغير منتظمة 2023 … رابط التقديم والشروط المطلوبة manpower.gov.eg

منحة العمالة الغير منتظمة 2023، يهتم عدد كبير من عمال اليومية والعاطلين عن العمل بالبحث عن منحة العمالة الغير منتظمة التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع غلاء الأسعار لعدد من السلع الغذائية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصى بصرح منحة للعمالة الغير منتظمة لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودى الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

حيث تعد منحة العمالة الغير منتظمة من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة ومعاشات التأمينات الاجتماعية ورواتب العاملين بالقطاع الخاص والعام، وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تدشين رابط الكتروني خاص للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2023، واليكم خطوات التقديم …

رابط منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنكم الآن وبكل سهولة التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على مبلغ 1000 جنيه منحة مقدمة من وزارة القوى العاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقدر بـ 1000 جنيه مصري يتم ارسالها على المحافظ الالكترونية أو إيداعها على حساب المواطن في البطاقات الذكية التابعة للبنك الزراعي، أو بطاقات ميزة التابع للبنك الأهلي، وإليكم خطوات التقديم…