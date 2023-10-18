HERE.. رابط التقديم علي المعهد الصحي العالي العام 2023-2024 عبر الموقع الرسمي

قامت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الأول برئاسة الدكتور “صالح مهدي الحسناوي” بإطلاق وتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم في المعهد الصحي العالي في العراق والخاص بطلاب الصف السادس الإعدادي القسم الأخيائي فقط، وقامت وزارة الصحة اليوم بالإعلان عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد، كما أعلنت وزارة الصحة أن فترة التقديم سوف تستمر ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة سبعة أيام فقط.

بيان وزارة الصحة العراقية

قامت وزارة الصحة العراقية بإصدار بيان رسمي خاص بالتقديم في المعهد الصحي العالي في كافة المحافظات العراقية، وقد أكد الوزارة أن التقديم بالمعهد خاص بخريجي العلوم البيولوجية لعام 2023، كما أكدت بيان الوزارذة أن المعهد الصحي العالي يتبع وزارة الصحة وليس المعهد الفني الطبي الذي يتبع وزارة التعليم العالي، ولذلك يمكن للطالب الالتحاق بالمعهدين.

المعهد العالي الصحي

مدة الدراسة في المعهد سنتان.

الشهادة التي يمنحها: دبلوم.

التعيين: مركزي.

الدراسة: فصول نهارية مختلطة.

أقسام المعهد الصحي العالي

تنقسم أقسام المعهد الصحي العالي إلى:

قسم أمراض الدم.

قسم الطوارئ.

قسم التخدير.

قسم التمريض.

قسم التوليد وهو خاص بالإناث فقط..

شروط التقديم في المعهد العالي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم قبولك في المعهد العالي الصحي وأهمها: